Тест: какая современная профессия подойдет вашему ребенку

Эксперты делают прогноз на будущее рынка труда: через десять лет самыми востребованными будут специалисты, связанные с миром интернета и программирования. Это означает, что у ребенка, если он выберет одну из IT-профессий, будут высокие шансы на хорошую карьеру.

Образовательный портал GeekBrains предлагает всем желающим – как школьникам, так и их родителям – пройти тест и понять, к какой специализации из цифрового мира они тяготеют.