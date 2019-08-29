Тест: какая современная профессия подойдет вашему ребенку

За цифровыми специальностями – будущее. Пройдите тест вместе с детьми, чтобы узнать, к какой специализации они проявляют наибольшую склонность.
Эксперты делают прогноз на будущее рынка труда: через десять лет самыми востребованными будут специалисты, связанные с миром интернета и программирования. Это означает, что у ребенка, если он выберет одну из IT-профессий, будут высокие шансы на хорошую карьеру.
Образовательный портал GeekBrains предлагает всем желающим – как школьникам, так и их родителям – пройти тест и понять, к какой специализации из цифрового мира они тяготеют.
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Фото: VOSTOCK
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