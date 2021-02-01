Становимся ли мы добрее: 7 фактов о благотворительности в России
Многие из нас выросли в стране, где благотворительность сводилась к редким подаяниям или помощи родственникам и соседям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах. Государство брало на себя большую часть социальных функций и не допускало людей со стороны в детские дома, интернаты и больницы.
Но все меняется. У тех, кто сейчас хочет системно помогать нуждающимся, есть все возможности. Можно стать волонтером, начать переводить деньги благотворительным организациям или сотрудничать с фондами.
Кажется, все просто. Но часто люди опасаются жертвовать и сомневаются в том, что их финансовая помощь будет использована по назначению. Редакция «Летидора» вместе с «Макдоналдс» решила изучить, как устроена благотворительность в России, и вдохновить своих читателей на добрые дела.
Почему люди жертвуют деньги на благотворительные цели
Мотивы благотворителей у каждого свои, но, опираясь на статистику, можно назвать основные причины, побуждающие людей переводить деньги организациям. Согласно исследованиям фонда развития филантропии КАФ:
● 45% жертвователей мечтают решить ту или иную социальную проблему;
● 38% хотят помогать тем, кому меньше повезло в жизни;
● 31% респондентов убеждены, что могут что-то изменить;
● 32% уверены, что в решении социальных проблем должны участвовать все;
● а у 31% опрошенных просто остается хорошее чувство во время и после помощи ближним.
Немного другие цели преследуют российские филантропы-предприниматели, владельцы крупного капитала. Их мотивация, согласно данным Центра управления благосостоянием и филантропии СКОЛКОВО, следующая:
● более 55,9% опрошенных вкладывают деньги в благотворительность, потому что хотят обеспечить создание комфортной среды и прогрессивного общества;
● 20,6% столкнулись с проблемой, которой занимается фонд, самостоятельно или в семье;
● 20,6% рассматривают филантропию как занятие для души;
● 19,1% видят меценатство семейным делом.
Среди причин, выявленных фондом «Подари жизнь», есть также: «я с детства воспитан всем помогать», «действую из соображений «кто, если не я»», «считаю, что это мой гражданский долг». Отправляя деньги в фонды, люди поддерживают системную помощь. Организации разрабатывают долгосрочные программы, не один год помогающие преодолевать сложности или бороться с тяжелыми болезнями.
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Кто чаще всего переводит деньги фондам
Мировой рейтинг частной благотворительности CAF, основанный на данных всемирного опроса Gallup World Poll, в 2018 году поставил Россию на 110 место. Для сравнения — в 2017 году наша страна была на 124 месте. А это значит, что культура помощи в России набирает обороты и вовлеченность в благотворительные процессы растет.
В 2019 году россияне в среднем жертвовали 8 258 рублей в год. При этом больше всего денег (в среднем, по 12 252 рубля) переводили люди до 45 лет. Молодежь в возрасте до 24 лет предпочла денежным переводам волонтерскую работу.
Социальный портрет жертвователя также меняется. Если по ранним исследованиям Фонда «Подари жизнь, еще в 2016 году две трети взрослого населения страны не участвовали ни в каком виде благотворительной работы, а основными жертвователями были женщины в возрасте 30-40 лет (70%) и лишь 30% мужчин подключались к процессу на регулярной основе, то сейчас ситуация иная.
По оценкам БФ «КАФ», в 2019 году мужчины занимались благотворительностью так же активно, как и женщины. Участие мужчин в за последний год выросло до 65%, что на 12 пунктов выше, чем в 2018 году (53%).
У большинства жертвователей есть высшее образование и они экономически активны: имеют постоянный доход и финансовую возможность покрывать ежедневные расходы на товары первой необходимости.
Как понять, какому фонду можно безбоязненно отдать деньги
В 2019 году на сайте «Роскачества» были опубликованы рекомендации, как распознать фальшивых благотворителей в Сети. Советы просты и логичны:
● Не переводите деньги частным лицам, жертвуйте только через благотворительные фонды.
● Ищите на сайте организации открытую информацию о том, кто собирает средства, с какой целью и где лечится человек, которому вы собираетесь адресно помогать.
● Проверяйте качество ввода персональных и платежных данных. Они должны быть зашифрованы.
● Поищите фотографии, опубликованные на сайте, в интернете. Убедитесь, что они подлинные и не взяты из фотобанка.
● Следите за реквизитами перевода. Они не должны вести на карты физических лиц.
Чтобы не быть обманутыми, пользуйтесь данными признанных аналитических агентств, публикующих рейтинги достойных фондов. Так, например, агентство RAEX составило рейтинг фондов, выделив топ-30 крупнейших благотворительных организаций, среди которых фонд Константина Хабенского, БФ «Русфонд», «Подари жизнь» БФ Владимира Потанина, фонд «Вера» и другие. Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» занял 23-е место среди корпоративных фондов.
Кроме того, жертвуйте только фондам, которые прошли верификацию экспертами. Сделать это можно на платформах «Нужна помощь», «Добро Mail.ru», «Благо.ру», «Русфонд.Навигатор».
Переводить деньги благотворительным организациям безопаснее, чем участвовать в индивидуальных сборах. Душераздирающие истории сбора денег в интернете оборачиваются обманом. Основа же общественного доверия профессиональным благотворителям строится на максимальной открытости и прозрачности всех данных и возможности получить отчет о расходовании средств.
Самое важное — быть рядом
Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» помогает семьям, в которых тяжелобольные дети проходят длительное лечение в больницах и вынуждены долгое время находиться без родителей. Фонд дает возможность этим семьям не разлучаться: родители живут в бесплатной семейной гостинице «Доме Роналда Макдоналда» вместе с детьми.
Миссия Фонда — способствовать развитию семейно-ориентированной медицины в России, чтобы при каждой крупной региональной детской больнице была бесплатная семейная гостиница для родителей.
В 2020 году 849 детей и родителей из Республики Татарстан и соседних областей во время лечения находились вместе в «Доме Роналда Макдоналда» (за время пандемии более 50 медработников проживали в Доме), 3850 семей проживали в семейных комнатах в больницах.
Также благотворительный фонд провел 210 вебинаров для 3 482 слушателей из 39 регионов. Родители получили знания о том, как помочь детям с ограниченными возможностями здоровья гармонично развиваться.
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На что благотворители жертвуют охотнее всего
Нагляднее всего будет показать это, сравнив популярные темы российских и британских пожертвований.
● Россияне, согласно исследованию, опубликованному центром управления благосостоянием и филантропии СКОЛКОВО, охотнее перечисляют деньги на детей (58%), в религиозные организации (30%), нужды малоимущих (28%) и проблемы животных (20%).
● Британцы финансируют медицинские исследования (26%), помощь животным (24%), помощь детям и молодежи (23%), помощь больницам и хосписам (23%), а также переводят деньги получателям в других странах, в том числе жертвам природных катаклизмов (23%).
Какой способ перечислений самый распространенный в России
Эксперты платежного сервиса CloudPayments утверждают, что за последний год в России возросла доля интернет-пожертвований. А по оценкам Фонда КАФ, в 2019 году впервые число людей, жертвующих онлайн, превысило число тех, кто помогает наличными.
По данным БФ «КАФ», в 2019 году благотворители пожертвовали более полумиллиарда рублей через онлайн-платформы. Среднее пожертвование онлайн составило от 130 до 1220 рублей, в зависимости от платформы. Но важны любые суммы регулярных поступлений.
Эту мысль подтверждает вице-президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Анна Виноградова:
«Нашему фонду помогают обычные люди, которые каждый день жертвуют небольшие суммы. Тысячи людей делают пожертвования в меру своих возможностей, и благодаря этому мы можем помогать нашим подопечным — семьям с детьми, детям-сиротам, приемным родителям. Многие люди не хотят помогать, считая, что их вклад слишком мал и незначителен. Но на самом деле это не так. Любая помощь очень важна. А даже небольшой, но регулярный вклад в общее дело — это то, что позволяет нам планировать работу и быть уверенными, что наши подопечные не останутся без поддержки».
Как 1 рубль помогает всей стране
В 2019 году благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» собрал 62 659 525 рублей. Из них 9 623 213 рублей было получено в результате акции «Один рубль с Хэппи Мил». Всего лишь один рубль от продажи каждого детского обеда с игрушкой позволил поддержать основные проекты Благотворительного фонда компании.
172 633 рублей Фонда было потрачено на содержание инклюзивных детских площадок в Москве и Сочи, а 13 442 674 — на поддержку семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда».
Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда»
Как еще, помимо денежных переводов, можно помочь фондам
Привычные способы нефинансовой помощи — волонтерство и его разновидности (например, авто-волонтерство); сбор и раздача одежды, помощь по дому тем, кто в ней нуждается, переработка бытового мусора, экологичное потребление.
Однако все чаще на передний план выходит интеллектуальное волонтерство. Это возможность для специалистов делиться своими знаниями и умениями на безвозмездной основе.
На сайте Правильно.ru можно зарегистрироваться в качестве эксперта-волонтёра. Также работает крупнейшая в России платформа ProCharity, объединяющая людей и благотворительные фонды. Здесь опубликованы задания, которые безвозмездно может выполнить специалист. За работу на платформе накапливаются баллы, их позже можно обменять на бонусы: электронные книги, промокоды или билеты на мероприятия.
Современное общество продвигает идею волонтерства и безвозмездной помощи. Сегодня строчка в резюме о том, что человек поддерживает социальные инициативы, может быть решающей при приеме на работу. Быть волонтером становится важно и социально одобряемо.
Как фонды и благотворительные организации решают, кому помогать
У всех благотворительных организаций есть устав. В нем описана миссия: кому и в каких ситуациях фонд помогает. Это главный документ, на который организация опирается в своей работе.
При создании фонда учредители выбирают управляющий совет или правление, которое раз в год собирается и решает, какие суммы нужны для реализации задуманных проектов. Годовой план включает мероприятия и проекты, на которые потребуются сборы денег.
По закону фонды не имеют права тратить больше 20% своих сборов на операционные расходы: зарплаты сотрудникам, аренду офисов, закупку техники.
Принятый план дает старт сбору средств. Чаще всего им занимаются фандрайзеры — люди, знающие, как рассказать окружающим о нуждах фонда или его подопечных.
В последнее время все популярнее становится волонтерский фандрайзинг — идея сбора средств индивидуальными помощниками фонда. Примеры волонтерского фандрайзинга — призыв переводить деньги в благотворительные фонды как подарок на день рождения.
Прежде чем принять решение о помощи по конкретной заявке, фонды проводят экспертизу. Критерии принятия решений в каждом фонде свои, но достаточно часто к сотрудникам фонда, ответственным за результат, присоединяются независимые эксперты.
В некоторых организациях сотрудники и вовсе не имеют права решать самостоятельно и обращаются за оценкой к врачам ведущих российских клиник. Такая экспертная оценка помогает избежать ситуаций, когда заявители просят о высокотехнологичной помощи, которую можно получить по ОМС.
И только после рассмотрения всех документов фонды начинают вплотную работать с заявками.
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Мифы о том, что добрые дела нужно делать непременно тихо, мешают продвигать идею помощи и волонтерства. Главный посыл современности: благотворительность — это не стыдно! Говорить о помощи вслух важно.
Все чаще рассказывают о своем опыте благотворительности крупные организации. Корпоративная социальная ответственность (КСО) — не новое, но очень важное явление, вышедшее сегодня на первый план.
Одни корпорации поддерживают проекты в сфере образования и культуры, другие — инвестируют в людей, создавая рабочие места или поддерживая нуждающихся продуктами. Важно, что компании с корпоративной социальной ответственностью меняют мир к лучшему.
Стать частью доброго дела
Помимо ключевого (основного проекта) семейной гостиницы благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» тратит собранные средства на поддержку «Семейных комнат» при больницах России, физкультурно-оздоровительную программу и поддержку инклюзивных детских площадок в Москве и Сочи.
Благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда» снимает пронзительные социальные ролики, которые заставляют задуматься о важном. Например, «Когда мама может положить трубку?» — история о девочке, лежащей в больнице. Ее мама на связи с ней много часов и не в силах прервать звонок.
Чтобы помочь родителям, фонд организует «Семейные комнаты» в больницах, где мамы, папы и дети могут быть вместе. Здесь родители могут отдохнуть, привести себя в порядок, приготовить еду, а главное — поддерживать своего ребенка все время, оставаясь рядом.
Фото: Depositphotos, благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда»