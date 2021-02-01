Становимся ли мы добрее: 7 фактов о благотворительности в России

Многие из нас выросли в стране, где благотворительность сводилась к редким подаяниям или помощи родственникам и соседям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах. Государство брало на себя большую часть социальных функций и не допускало людей со стороны в детские дома, интернаты и больницы.

Но все меняется. У тех, кто сейчас хочет системно помогать нуждающимся, есть все возможности. Можно стать волонтером, начать переводить деньги благотворительным организациям или сотрудничать с фондами.

Кажется, все просто. Но часто люди опасаются жертвовать и сомневаются в том, что их финансовая помощь будет использована по назначению. Редакция «Летидора» вместе с «Макдоналдс» решила изучить, как устроена благотворительность в России, и вдохновить своих читателей на добрые дела.

Почему люди жертвуют деньги на благотворительные цели

Мотивы благотворителей у каждого свои, но, опираясь на статистику, можно назвать основные причины, побуждающие людей переводить деньги организациям. Согласно исследованиям фонда развития филантропии КАФ:

● 45% жертвователей мечтают решить ту или иную социальную проблему;

● 38% хотят помогать тем, кому меньше повезло в жизни;

● 31% респондентов убеждены, что могут что-то изменить;

● 32% уверены, что в решении социальных проблем должны участвовать все;

● а у 31% опрошенных просто остается хорошее чувство во время и после помощи ближним.

Немного другие цели преследуют российские филантропы-предприниматели, владельцы крупного капитала. Их мотивация, согласно данным Центра управления благосостоянием и филантропии СКОЛКОВО, следующая:

● более 55,9% опрошенных вкладывают деньги в благотворительность, потому что хотят обеспечить создание комфортной среды и прогрессивного общества;

● 20,6% столкнулись с проблемой, которой занимается фонд, самостоятельно или в семье;

● 20,6% рассматривают филантропию как занятие для души;

● 19,1% видят меценатство семейным делом.