Потребность в добрых делах: почему мы помогаем другим и как научить этому детей

И тут же появляется второй стоп-фактор — неумение и нежелание справляться со своими чувствами.

«У нас не принято открыто говорить о смерти. Если в семье знакомых кто-то умирает, непонятно, что делать: промолчать или поддержать? Если поддержать, то как? А что если человек начнет плакать? В итоге человеку, потерявшему близкого, не с кем разделить горе, а все остальные страдают от того, что не понимают, как правильно проявить сочувствие», — рассказывает психолог.

Запрет на выражение чувств может уходить корнями в историю семьи. Например, кто-то из родственников в советские годы был приговорен к расстрелу, а в семье много лет запрещалось говорить об этом, чтобы не привлекать лишнего внимания. На нас давят родовые установки и преодолеть их не просто.

Третий стоп-фактор, из-за которого мы отказываемся помогать другим, — отсутствие доверия к благотворительным организациям.

Согласно исследованию «Левада-центра» 2020 года, большинство россиян признают важность фондов, но сомневаются в их честности. Этот момент легко исправить, выбрав организации, которые ведут свои дела максимально прозрачно и делятся отчетностью на своем сайте.