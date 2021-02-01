Потребность в добрых делах: почему мы помогаем другим и как научить этому детей
Вместе с «Макдоналдc» мы разобрались, как помогать другим и научить этому ребенка.
Почему мы боимся помогать и как это исправить
Первый стоп-фактор, который останавливает нас от помощи другим — суеверность. Думая о смерти и тяжелобольных, мы боимся «накликать» на себя беду. Любая просьба о помощи вызывает не желание откликнуться на нее, а желание переключиться на что-то более позитивное. Проще отвернуться и сделать вид, что этого не существует, в надежде, что нас беда никогда не коснется.
«На самом деле, такая реакция говорит о том, что человек не умеет справляться со своими эмоциями. Он не может принять, что его жизнь конечна. Поэтому ограждает себя от травмирующих переживаний», — объясняет такую позицию эксперт «Летидора», психолог Светлана Пятницкая.
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И тут же появляется второй стоп-фактор — неумение и нежелание справляться со своими чувствами.
«У нас не принято открыто говорить о смерти. Если в семье знакомых кто-то умирает, непонятно, что делать: промолчать или поддержать? Если поддержать, то как? А что если человек начнет плакать? В итоге человеку, потерявшему близкого, не с кем разделить горе, а все остальные страдают от того, что не понимают, как правильно проявить сочувствие», — рассказывает психолог.
Запрет на выражение чувств может уходить корнями в историю семьи. Например, кто-то из родственников в советские годы был приговорен к расстрелу, а в семье много лет запрещалось говорить об этом, чтобы не привлекать лишнего внимания. На нас давят родовые установки и преодолеть их не просто.
Третий стоп-фактор, из-за которого мы отказываемся помогать другим, — отсутствие доверия к благотворительным организациям.
Согласно исследованию «Левада-центра» 2020 года, большинство россиян признают важность фондов, но сомневаются в их честности. Этот момент легко исправить, выбрав организации, которые ведут свои дела максимально прозрачно и делятся отчетностью на своем сайте.
Доверять легко!
Благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда» с 1995 года помогает нуждающимся детям в России и ежегодно публикует свои подробные финансовые отчеты. Они находятся в открытом доступе на сайте организации.
Так, в 2020 году на счет фонда поступило более 139 млн рублей. Доля частных пожертвований составила 15%. Значительные поступления пришли от компании Макдоналдс, мероприятий фонда: марафона и гольф-турнира, которые были организованы благотворительной организацией.
«Дом Роналда Макдоналда» регулярно рассказывает, на что тратит деньги. Например, в 2020 году году на физкультурно-оздоровительные программы по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья было потрачено 5,2 млн рублей, а на поддержание семейной гостиницы при больнице в Казани, где ребенок может бесплатно жить с родителями и проходить лечение — 9,6 млн рублей.
Четвертый стоп-фактор — убеждение, что наши 100 рублей никому не помогут. На самом деле это не так. Благотворительные организации отмечают, что до трети пожертвований в крупных сборах составляют небольшие суммы по 100, 200, 300 рублей.
К тому же, если у вас нет возможности вложиться финансово, фонды найдут для вас другой способ проявить себя: стать автоволонтером и пару раз в месяц отвозить инвалидов в больницу, поработать курьером и доставить паллиативному ребенку лекарство, украсить здание к выставке животных из приютов.
Пятый стоп-фактор кроется в убеждении, что помогать — стыдно. Россияне считают, что благотворительностью должно заниматься преимущественно государство. Хотя опыт развитых стран показывает: для достижения лучших результатов нужно использовать все средства. В Великобритании и США вовлеченность простых людей в благотворительность необычайно высокая — 60% и 95,4% граждан соответственно регулярно жертвуют на добрые дела.
Такие цифры вдохновляют нас присоединиться к мировому движению помощи другим. Но не всегда понятно, с чего начинать…
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Как начать помогать самим и научить этому детей
Как бы банально это ни звучало — стоит начать с себя.
Английская поговорка гласит: «Не воспитывайте детей — все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя». Если мы говорим ребенку «будь добр», «помогай другим», но при этом сами не уделяем этому внимания, вряд ли у него возникнет подобная потребность.
Поэтому первый совет в нашем списке — работайте над собой и своим отношением к ближнему кругу.
Второй совет — помогайте друзьям и родным.
Ребенку, особенно маленькому, трудно понять значение слова «благотворительность». Хороший способ объяснить это — показать на реальных примерах, привлечь к тому, что близко и знакомо семье.
Например, помочь подруге посидеть с ее младенцем, пока она отдыхает, или погулять с собакой заболевших родственников, объясняя малышу, что это нормально — приходить на помощь близким, когда им это необходимо.
Помогать легко! Вы можете показать это на собственном примере, время от времени принимая участие в благотворительных акциях.
Благотворительность с минимумом усилий
Фонд «Дом Роналда Макдоналда» регулярно проводит акции, принимать участие в которых максимально легко!
Акция «МакХэппи День» традиционно проходит в сети «Макдоналдс» каждый год, начиная с 2002 года. В дни акции часть прибыли от продажи каждой порции картофеля фри идет на развитие и поддержку программ фонда. За 19 лет акции было собрано более 380 млн рублей. В 2020 году сумма сбора составила более 42 млн рублей.
Еще одна акция «Один рубль с Хэппи Мил» длится круглый год. Покупая для своего ребенка обед с игрушкой, вы вместе с ним поддерживаете нуждающихся детей.
В 2020 году акция «Один рубль с Хэппи Мил» принесла более 11 млн рублей.
Третий совет — заведите дневник благодарности. Купите красивый блокнот и предложите каждый вечер записывать в него, за что вы готовы сказать прошедшему дню «спасибо».
Так ребенок научится искать во всем положительные смыслы, и замечать, как окружающие добры к нему.
Четвертый — учите заботиться о том, что вас окружает. Почему важно выключать воду, когда чистите зубы, экономить свет, когда выходите из комнаты, использовать бумажный лист с двух сторон… Объяснения подкрепите простыми действиями.
Например, начните собирать бумагу — ее можно отдавать на пункты раздельного сбора отходов, сдавать в школы и детские сады (они участвуют в сборе макулатуры), оставлять в подъезде для дворников, которые сдают ее на переработку.
Пятый совет — читайте книги и смотрите кино о помощи другим.
Как смотреть на жизнь с оптимизмом, дружить, помогать другим и заботиться о животных, расскажут герои этих книг:
- «Сказки и рассказы» Владимира Сутеева,
- «Чудаки и Зануды» и другие повести Ульфа Старка,
- «Вафельное сердце и «Вратарь и море» Марии Парр,
- «Поллианна» Элинор Портер,
- «Дом П» Юлии Кузнецовой,
- «Маленький мы» Даниэлы Кункель,
- Сказки Туве Янссон,
- «Цирк не для всех» и «Дом для друга. История предательства и дружбы» Эллис Мугафаровой,
- «Загадочная история Феди Светкина» Александры Хворост,
- «Просто о важном» и «Детям о важном. Про Диму и других» Натальи Ремиш.
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Фильмы, которые помогут поговорить о том, как бескорыстные добрые дела меняют жизнь людей:
- «Великан» (1998),
- «Миллионы» (2004),
- «Заплати другому» (2000),
- «Чудо» (2017).
Также советуем обратить внимание на короткометражки, выпущенные разными благотворительными фондами о своих подопечных:
- «Дети-бабочки» (2014),
- «История Глеба» (2019),
- «Вот человек» (2017),
- «Инвалидность. Бороться с течением» (2019),
- «Каждый особенный» (2019).
Шестой совет — выбирайте добрые дела, в которых ребенок может поучаствовать сам. Повесьте в подъезде объявление о том, что к вам можно обратиться за помощью — попросить сходить в магазин за продуктами, приготовить еду.
Соберите для пожилых людей к Новому году наборы с необходимыми вещами. Ребенок, даже самый маленький, с радостью разложит по коробкам носочки, кроссворды, шашки и другие предметы. Школьников можно привлечь к написанию поздравления на открытке. Посетите с ребенком благотворительную ярмарку, где деньги от продажи вещей пойдут на доброе дело.
Такую ярмарку можно организовать в детском саду или школе, которые посещают ваши дети. Лучше заранее обговорить возможность мероприятия с администрацией, а затем связаться с фондом, в который вы планируете перевести собранные деньги, — там помогут с организационными вопросами.
Еще один вариант участия в благотворительности — пожертвование. Выберите вместе с ребенком проект на краудфандинговой платформе (например, сбор на пряжу, чтобы связать теплые вещи для бездомных людей). Часто за финансовое участие в таких акциях предлагают какое-то скромное материальное подкрепление (например, календарик, кепку и др.) в знак того, что вы помогли. Для ребенка такая мелочь может стать отправной точкой к регулярной помощи другим.
Материальные пожертвования удобно делать через сайты фондов, которым вы доверяете.
Регулярная помощь по цене чашки кофе
На сайте Фонда «Дом Роналда Макдоналда» можно сделать разовое пожертвование или оформить подписку. Вы можете перечислить любую удобную сумму или выбрать из трех предложенных — 500, 800 или 1000 рублей в месяц. Столько мы обычно тратим на кофе, пирожное в кафе или поездку на такси.
Деньги пойдут на одно из четырех направлений, которыми занимается фонд:
на строительство гостиниц при больницах, где семья бесплатно живет во время длительного лечения ребенка;
на обустройство в больницах «Семейных Комнат», мест для семейного отдыха и игр, наполненных домашней атмосферой;
на программу вебинаров о гармоничном развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) средствами адаптивной физической культуры. Онлайн-лекции и мастер-классы предназначены для родителей детей с ОВЗ и специалистов, работающих с такими детьми.
на поддержание детских площадок, адаптированных для детей с любыми возможностями здоровья. Фонд открыл две инклюзивные игровые площадки, одну в Сочи, а вторую в Москве.
Если вам представится возможность, обязательно отведите на такую площадку вашего ребенка — так он увидит, как ваши добрые намерения и действия воплощаются в жизнь!