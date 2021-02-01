Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям

Благотворительность постепенно становится нормой жизни. Помочь тем, кто нуждается, можно не только напрямую, но и подписавшись на регулярные пожертвования фондам. Люди готовы меняться сами и ждут, что мир вокруг будет соответствовать их стремлениям. Даже выбирая работу, соискатели теперь все чаще смотрят не только на уровень зарплаты и наличие медстраховки, но и на благотворительные проекты компании.
О том, почему корпоративная социальная ответственность так важна и как даже одна маленькая картошка фри может спасти семью, «Летидор» узнал у «Макдоналдс».
Почему нужна совместная работа
Корпоративная благотворительность — пространство, где встречаются те, кому необходима помощь, и те, кто готов помогать. Этот симбиоз полезен всем: крупному бизнесу, благотворителям, людям. Каждой стороне такое сотрудничество приносит пользу и в результате рождаются проекты, поддерживающие жизни.
Есть несколько причин, по которым крупный бизнес включается в благотворительность. Участие в благотворительных программах повышает рейтинг компании и помогает инвесторам принять решение о сотрудничестве. Кроме того, социально ответственный бизнес привлекает к себе лояльную аудиторию.
По оценкам экспертов, 58% опрошенных заявили, что охотнее купят продукт или услугу компании, жертвующей на благотворительность.
В глобальной перспективе крупный бизнес настроен сотрудничать с государством, чтобы улучшать качество жизни людей, создать рабочие места, комфортную среду или повышать доступность медицины.
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Так, например, компания «Макдоналдс» — ключевой стратегический партнер Благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда». Главная миссия фонда — помогать развитию семейно ориентированной медицины в России и облегчать жизнь семей с тяжелобольными детьми.
Фонд создает:
- Бесплатные семейные гостиницы рядом с больницей, где дети могут жить вместе с семьей, пока проходят лечение.
- Семейные комнаты при больницах. Их предназначение — поддержать семьи во время длительного пребывания детей в лечебном учреждении.
- Инклюзивные игровые площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья.
- Физкультурно-оздоровительные онлайн-программы, разработанные специалистами по адаптивной физкультуре.
Деньги на благотворительность поступают из пожертвований, которые может сделать каждый.
В 2020 году благодаря благотворительным акциям «МакХэппи День» и «Один рубль с Хэппи Мил» компания собрала сумму, которой хватило на содержание инклюзивных площадок для детей и частичное покрытие расходов на содержание Семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда». За все 19 лет проведения акции «МакХэппи День» удалось собрать более 380 млн рублей.
Оказалось, что даже покупая картофель фри или детский обед, можно сделать вклад в благотворительность.
Благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда»
Когда цель — сохранять семьи
Все проекты Фонда обращают на себя внимание, но самый масштабный — семейные гостиницы для родителей, чьи дети проходят длительное лечение. Родные могут быть вместе в непростой период, причем ребенок может находиться не только с мамой, но и с папой, братьями и сестрами.
Всего в мире более 375 «Домов Роналда Макдоналда», они расположены в 45 странах.
В России первая семейная гостиница была построена в 2013 году в Казани на территории Детской республиканской клинической больницы МЗ РТ.
С тех пор более 11 000 родителей и детей, приехавших вместе с онкобольными детьми из Татарстана и других регионов, смогли остаться в Доме на время лечения.
Компания использует свои ресурсы и возможности, чтобы поддерживать семьи. В этом ее миссия.
Как работает система помощи Фонда
Чтобы поселиться в «Доме (или, как зовут его обитатели, «Домике») Роналда Макдоналда» и быть рядом со своими детьми, родители должны обратиться к лечащему врачу, заполнить нужные анкеты и получить одобрение комиссии.
Помощь предоставляется иногородним пациентам, чьи родители не могут снимать жилье на длительное время или у кого нет возможности жить у родственников.
После того как разрешение получено, семьи могут бесплатно жить в Доме сколько понадобится.
Сотрудничество больниц и благотворительного фонда выгодно обеим сторонам: родители пациентов экономят на проживании, а больницы могут сократить бюджет на обслуживающий персонал. Кроме того, после того как маленький пациент переселяется в Дом Роналда Макдоналда, на его больничное место врачи могут взять другого ребенка.
И хотя семейные гостиницы — самый крупный и узнаваемый проект Фонда, цель поддерживать семьи есть и у семейных комнат при больницах. Они находятся в 7 городах России.
На небольшом, но продуманном пространстве одного из отделений больницы располагаются кухня, гостиная, игровая. Дети проводят здесь время вместе с мамой и папой. Родители могут приготовить ребенку любимую еду, отвлечь его от болезненных процедур да и просто сменить больничные стены на более уютные комнаты.
Благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда»
Когда предприниматели стали помогать благотворительным проектам
Понятие корпоративной ответственности начало зарождаться в 1950-х годах в США. Компания «Макдоналдс» включилась в процесс в 1984 году и с тех пор не останавливает свою филантропическую деятельность.
В России Благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда» появился в 1995 году. В это время крупный бизнес в стране стал реагировать на социальные ожидания и взаимодействовать с государством, социумом, региональными сообществами.
Сегодня крупные компании жертвуют на благотворительность около 5-8% прибыли, и есть надежда, что эти цифры увеличатся, так как в 2020 году был принят закон о налоговых льготах для компаний, поддерживающих НКО. По оценке журнала Forbes, топ-30 крупнейших холдингов жертвуют 60-100 млрд. рублей в год.
Расходы «Макдоналдс» на благотворительность в 2020 году составили 88 943 363 рубля. На эти деньги Фонд смог обеспечить работу гостиницы и комнат при больницах, обновить игровые элементы на детских площадках, организовать гольф-турнир и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Все для того, чтобы объединить людей и поддержать их делами.
Как дарить детям радость и движение
С 2010 года фонд помог более 100 000 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Сначала специалисты фонда проводили физкультурные занятия с детьми с нарушениями слуха, двигательной активности, тяжелыми нарушениями речи или ДЦП. Они рассказывали родителям, как правильно делать зарядку с ребенком, какие упражнения помогут развить нужные навыки или дадут возможность расслабиться.
Но с 2019 году формат программы изменился. Теперь все занятия проходят в виде вебинаров, и поучаствовать в них могут гораздо больше родителей или учителей. На сайте можно записаться на онлайн-консультации. Помимо физкультуры Фонд также обучает этике общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Отзывы и благодарности на сайте говорят о том, насколько эта программа нужна детям и взрослым. Фонд помог более 140 000 детям с ОВЗ.
Также Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» обустроил две инклюзивные детские площадки: в Москве и в Сочи. Здесь все дети могут играть со сверстниками и активно участвовать в жизни общества.
Что большой бизнес делает в сфере благотворительности в эпоху пандемии
Взаимодействие крупных компаний и некоммерческих благотворительных организаций в последние 10 лет развивалось очень активно. Но именно пандемия стала вызовом, на который бизнес среагировал, начав помогать врачам, волонтерам, пациентам, нуждающимся людям.
Бизнес учится сотрудничать с благотворительными организациями. Крупной организации часто легче обратиться в НКО, где есть профессионалы, погруженные в тему, чем разрабатывать свои корпоративные программы помощи с нуля.
Компания «Макдоналдс» также сделала благотворительность частью своей стратегии развития и масштабирует социальные проекты. Задача фонда — менять мир к лучшему, используя свои возможности. Поэтому в планах — открывать еще гостиницы при больницах.
Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» — эксперт в области семейно-ориентированного подхода к лечению. За советами и сотрудничеством сюда обращаются представители других благотворительных организаций. Эксперты фонда, опираясь на опыт, могут объяснить, как важно не разделять детей и родителей на время лечения.
В 2021 году Фонд начнет строительство семейной гостиницы в Москве при Детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой.
Фото: Depositphotos, Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда»