Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям

Благотворительность постепенно становится нормой жизни. Помочь тем, кто нуждается, можно не только напрямую, но и подписавшись на регулярные пожертвования фондам. Люди готовы меняться сами и ждут, что мир вокруг будет соответствовать их стремлениям. Даже выбирая работу, соискатели теперь все чаще смотрят не только на уровень зарплаты и наличие медстраховки, но и на благотворительные проекты компании.

О том, почему корпоративная социальная ответственность так важна и как даже одна маленькая картошка фри может спасти семью, «Летидор» узнал у «Макдоналдс».

Почему нужна совместная работа