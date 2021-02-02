Хочу помогать, но не знаю как: 11 вопросов о благотворительности

В метро или на вокзале люди просят милостыню, даже показывают какие-то медицинские справки. Помогут ли им мои деньги?

Скорее всего, ваша милостыня через этих людей попадет в карман так называемой «попрошайнической мафии». Нищие, которые работают на улицах и в транспорте, отдают всю выручку своим хозяевам, которые взамен кормят их и дают кров.

Если вы чувствуете, что человеку нужна помощь, не ограничивайтесь милостыней. Лучше подойдите к нему и расспросите, что с ним случилось и что ему нужно. Мошенники, как правило, отказываются от всего, кроме денег.

На улицах, в электричках, на ярмарках можно встретить волонтеров с ящиками. Они собирают пожертвования для разных фондов. Это легально?

С 1 октября 2020 года в России вступили в силу поправки к закону «О благотворительной деятельности и добровольчестве», согласно которым использование переносных ящиков на дорогах, улицах, в общественном транспорте запрещено.

В некоторых случаях фонд все же имеет право использовать переносные ящики, но только на мероприятиях, которые организует сам: например, на благотворительной ярмарке или фестивале. На ящике должно быть обязательно указано название благотворительной организации, ее контактные данные, включая ссылку на сайт, а также цель сбора.

А что насчет супермаркетов и торговых центров? Там часто стоят боксы для пожертвований.

Торговые центры имеют право ставить стационарные ящики-копилки. Убедиться в том, что это законно, легко: достаточно попросить у владельца торговой точки договор с фондом на размещение такого ящика.

Если договор есть, то деньги из ящика пойдут на доброе дело.

На всякий случай удостоверьтесь, указаны ли на боксе цель сбора, наименование и адрес организации, а также сайт фонда — вы можете зайти на него и ознакомиться с перечнем адресов, где размещены ящики для пожертвований.