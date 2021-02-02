Хочу помогать, но не знаю как: 11 вопросов о благотворительности
Многие из нас рады бы принять участие в благотворительности и вовлечь в доброе дело своего ребенка, но совсем не знают с чего начать. Сколько принято жертвовать? А вдруг деньги уйдут не по назначению? Можно ли помогать не только финансово?
Вместе с «Макдоналдс» мы разобрались в этих и других вопросах, которыми задается каждый, кто собирается помочь нуждающимся.
В лифте повесили объявление о сборе денег на лечение тяжелобольному ребенку. Можно ли этому верить?
На эмоциях мы торопимся сделать денежный перевод или репост объявления в соцсети, чтобы о ситуации узнало больше людей. Однако информация на таких объявлениях чаще всего оказывается обманом. По оценкам Роскачества, в 2019 году россияне перевели на счета мошенников порядка 500 млн рублей.
Чтобы не угодить в ловушку, проверяйте информацию. Если нуждающийся ссылается на благотворительный фонд, обратитесь в него по официальным каналам, поинтересуйтесь, действительно ли этот человек существует и как ему помочь.
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А если такое сообщение мне прислал друг?
Когда объявление вам пересылает друг, расспросите его, знает ли он лично человека из объявления, общался ли с ним, ручается ли за достоверность информации.
Переводите деньги частным лицам, только если лично знаете того, кто просит о помощи (друг, коллега, родственник). Предварительно позвоните ему и выясните, что произошло.
Нередки случаи, когда злоумышленники взламывают аккаунты пользователя, от имени которого размещают просьбу о помощи. Тут же указывают реквизиты карты или номер телефона для перевода средств — пишут, что это якобы данные родственников. Мошенники рассчитывают на то, что никто не станет звонить по грустному поводу и будет молча переводить деньги. К сожалению, когда обман вскрывается, средства уже не вернуть.
А если помогать через фонд — кому довериться? Среди них тоже встречаются неблагонадежные.
Помогать следует только проверенным проектам. Найти такие можно на сайтах «Добро Mail.ru», «Русфонд.Навигатор», «Нужна помощь», «Благо.ру», «Все вместе», «Такие дела». Они проводят тщательную верификацию фондов: изучают их отчетность, смотрят, есть ли организация в списке Министерства юстиции, как часто в ней проходит аудит и т.д.
Если у вас возникли вопросы о работе фонда, которому вы планируете помогать, не стесняйтесь задать их — по телефону или через форму обратной связи на сайте организации.
Легко проверить данные в два клика
Благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда» открыто размещает информацию о своей деятельности на официальном сайте www.rmhc.ru.
Любой может ознакомиться с документами организации, а также с годовыми отчетами по приходу и расходованию средств.
Сейчас Фонд реализует четыре основных проекта, направленных на помощь нуждающимся детям:
Строительство Домов Роналда Макдоналда — бесплатных семейных гостиниц рядом с больницей, где дети могут жить вместе с родителями, пока проходят лечение.
Семейные комнаты — место отдыха в больницах, где дети проходят лечение. Они состоят из игрового пространства, кухни, гостиной, спален и душевой комнаты.
Вебинары по адаптивной физической культуре. Специалисты Фонда проводят онлайн лекции, где рассказывают о гармоничном развитии и работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Инклюзивные игровые площадки для детей. Такие площадки обеспечивают комфортную игровую среду для детей с любыми возможностями здоровья.
Я могу перечислять только маленькие суммы. Но ведь мои 50 рублей вряд ли кому-то помогут…
Часто люди стесняются переводить небольшие суммы, считая, что они не помогут.
На самом деле, небольшие, но регулярные пожертвования для фондов крайне значимы. Когда мы соглашаемся каждый месяц перечислять в благотворительную организацию по 50-100 рублей, мы даем фондам возможность планировать деятельность, траты и быть уверенными в завтрашнем дне.
А еще регулярные пожертвования позволяют фондам сократить расходы на административную деятельность: это значит, что сэкономленные финансовые ресурсы пойдут нуждающимся!
Я готов делать небольшое пожертвование каждый месяц. Как это сделать?
О способах пожертвования можно прочитать в специальном разделе на сайте фонда, который вы выбрали. Как правило, это перечисление средств через SMS или через специальную форму на официальном сайте организации.
В первом случае вы можете с телефона отправить короткое текстовое сообщение с определенным словом и суммой пожертвования на номер 3434.
Во втором — вам предложат оформить разовое или регулярное пожертвование прямо на сайте организации. Далее вы выбираете сумму из предложенных (обычно, это 100, 500, 800 рублей — стоимость кофе или поездки на такси) или назначаете свою.
Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда»
Безопасно ли это – отправлять онлайн-платеж в фонд?
Так как вам потребуется оставить свои персональные и платежные данные, проверьте, чтобы сайт шифровал их. Об этом свидетельствуют символы «https» и «замочек» в адресной строке браузера.
Если вы оформите регулярное пожертвование, обозначенная сумма будет списываться с вашей карты в определенное число каждого месяца. От регулярных списаний можно отказаться, направив свои данные и просьбу о прекращении списаний на электронный адрес, указанный на сайте фонда.
Также по вашему запросу (в виде электронного или обычного письма) организация обязана предоставить информацию о ваших пожертвованиях.
Важен даже 1 рубль
«Макдоналдс» перечисляет один рубль с продажи каждого детского обеда «Хэппи Мил» на поддержку проектов Фонда «Дом Роналда Макдоналда».
Каждый год в ноябре сеть предприятий быстрого обслуживания традиционно устраивает «МакХэппи День» — когда прибыль от каждой проданной порции картофеля фри также поступает в фонд.
В 2020 году благодаря этой акции фонд собрал более 42 млн рублей, которые пойдут на благотворительные цели. Например, в 2021 году фонд планирует начать строительство семейной гостиницы в Москве. 1500 семей ежегодно смогут быть вместе, когда им это так необходимо!
В метро или на вокзале люди просят милостыню, даже показывают какие-то медицинские справки. Помогут ли им мои деньги?
Скорее всего, ваша милостыня через этих людей попадет в карман так называемой «попрошайнической мафии». Нищие, которые работают на улицах и в транспорте, отдают всю выручку своим хозяевам, которые взамен кормят их и дают кров.
Если вы чувствуете, что человеку нужна помощь, не ограничивайтесь милостыней. Лучше подойдите к нему и расспросите, что с ним случилось и что ему нужно. Мошенники, как правило, отказываются от всего, кроме денег.
На улицах, в электричках, на ярмарках можно встретить волонтеров с ящиками. Они собирают пожертвования для разных фондов. Это легально?
С 1 октября 2020 года в России вступили в силу поправки к закону «О благотворительной деятельности и добровольчестве», согласно которым использование переносных ящиков на дорогах, улицах, в общественном транспорте запрещено.
В некоторых случаях фонд все же имеет право использовать переносные ящики, но только на мероприятиях, которые организует сам: например, на благотворительной ярмарке или фестивале. На ящике должно быть обязательно указано название благотворительной организации, ее контактные данные, включая ссылку на сайт, а также цель сбора.
А что насчет супермаркетов и торговых центров? Там часто стоят боксы для пожертвований.
Торговые центры имеют право ставить стационарные ящики-копилки. Убедиться в том, что это законно, легко: достаточно попросить у владельца торговой точки договор с фондом на размещение такого ящика.
Если договор есть, то деньги из ящика пойдут на доброе дело.
На всякий случай удостоверьтесь, указаны ли на боксе цель сбора, наименование и адрес организации, а также сайт фонда — вы можете зайти на него и ознакомиться с перечнем адресов, где размещены ящики для пожертвований.
Visualrian/Наталья Селиверстова
Я очень хочу помогать, но не готов делать это финансово. Как я еще могу быть полезен?
Некоторые фонды устраивают специальные встречи для желающих стать добровольцами — на них представители организации объясняют, помощь какого рода им нужна.
Вы можете использовать свои профессиональные компетенции, чтобы быть полезными. Например, периодически доставлять лекарства больным детям, печь угощения на праздник в больнице, делать перевод медицинских документов, помогать фонду с созданием сайта или разработкой маркетинговой стратегии.
Если есть желание приносить пользу, но нет понимания кому, обратитесь в проекты ProCharity, Правильно.ру, Todogood или IT-волонтер — это платформы, где благотворительные фонды ищут специалистов, готовых бесплатно делиться с ними знаниями и умениями.
Я хочу привлечь к благотворительности ребенка, но боюсь травмировать его. С чего начать?
Вовлечение детей в благотворительность может обойтись без грустных историй. Помогать не значит травмировать психику. Это можно делать легко и приятно.
Например, собрать игрушки для детей, которые проходят лечение в больнице, подписать красивые открытки и собрать коробки с необходимыми вещами для бабушек и дедушек из домов престарелых.
Способов помочь — огромное множество! И если вы теряетесь и не понимаете, с чего начать, обратитесь в благотворительные фонды, вам подскажут, как вы и ваш ребенок можете сделать доброе дело.
Помощь начинается с каждого из нас
В фонде «Дом Роналда Макдоналда» считают, что культуру активного участия в жизни общества нужно воспитывать в детях с самого раннего возраста. Поэтому организация поощряет, когда ребенок приходит на мероприятия фонда вместе с родителями и участвует в предложенных активностях в качестве волонтера.
Ребята принимают участие в благотворительных забегах, спортивных мероприятиях ко Дню Победы и многих других.
Организация развивает программу «Дети-детям», в рамках которой ребенок может поздравить маленьких пациентов в Доме Роналда Макдоналда или Семейных комнатах с помощью открыток, видеообращений и различных подарков, сделанных своими руками.